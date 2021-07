Poolteist aastat tagasi oli New Yorgi linn koroonaviiruse epitsenter USA-s.

Tänu kiirele vaktsineerimisele on enamik piirangutest nüüdseks kadunud, kuid kohalike arvates ei naase elu veel niipea tavapärastesse rööbastesse. Pandeemia on tekitanud märkimisväärse tööjõupuuduse ja ettevõtjad on sunnitud olema paindlikumad. Maria-Ann Rohemäe