Sel nädalal saabub Eestisse 36 450 vaktsiinidoosi

Sotsiaalministeeriumi andmetel saabub esmaspäeval Eestisse 29 250 Pfizeri vaktsiinidoosi ja neljapäeval 7200 Moderna doosi. Jansseni vaktsiini sel nädalal ei tule.

Sotsiaalministeeriumi nõuniku Gea Otsa sõnul on esmaspäevahommikuse seisuga teinud broneeringu esimeseks doosiks 13 175 inimest, millele lisanduvad eelregistreerimata vaktsineerimised.

Eelmisel nädalal tehti 36 968 vaktsineerimist. Kokku on tehtud vaktsineerimisi 596 349 inimesele. Neist 136 408 on saanud esimese doosi ja 459 941 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud.