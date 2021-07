Lääne-Tallinna haigla valmistub rohkem koroonahaigeid vastu võtma

"Me valmistume uueks laineks ja meil lõppes just operatiivstaabi koosolek. Viimane koosolek toimus meil mai lõpus ja täna pidime erakorraliselt kokku saama just selleks, et läbi arutada, milliseid infektsioonikontrolli meetmeid karmistada selleks, et avaldada vastupanu viirusele," ütles Popov ERR-ile.

"Eelkõige arutame seda, et haiglas tuleb taastada Covid-19 tervisedeklaratsiooni küsimine täies mahus. Tuleb taastada mitteimmuunsete patsientide testimine, juhul kui nad tulevad haiglaravile. Mõtleme ka selle peale, et maskikohustus peaks olema natuke karmim," lisas ta.

Popov rääkis, et plaanib neid meetmeid rakendada järgmise nädala alguses.

Haiglajuht märkis, et vajadusel on plaanis ka ravivõimekuse suurendamine. "Juhul, kui me näeme, et haigeid, kes vajavad haiglaravi tuleb aina rohkem, siis me oleme valmis suurendama ka meie Covid-19 patsientide voodikohtade arvu," sõnas Popov.

Popov rääkis, et terviseameti statistika järgi haigestuvad praegu inimesed vanuses 30–50 aastat ja haiglaravi vajavad eelkõige inimesed vanuses 50–60 aastat. "Kõige riskantsem vanusegrupp 70+ täna haiglaravile pigem ei satu, seda tänu sellele, et seal on kõrge vaktsineerituse tase," ütles Popov.