Sellel nädalal alustab ajateenistust ligi 2000 noort

Kaitseressursside ameti peadirektor Marlen Piskunovi sõnul on seekordne kutse muudatustega, sest esimest korda on noortel võimalik ajateenistus läbida erioperatsioonide väejuhatuse koosseisus.

Lisaks on muutunud järjest populaarsemaks klassidena ajateenistusse astumine. "Kui eelmisel aastal alustas koos teenistust 17 klassi, siis nüüd lausa 27 ning 1. jalaväebrigaadi ja küberväejuhatuse saime suures osas täidetud just klassidega," tõdes Piskunov.

Juunis ajateenistuse lõpetanud Mikk Tarros rääkis "Vikerhommikus" enda ajateenistuse kogemustest ja müütidest, mis on kaitseväkke minekuga seotud.

Tarros tõi ühe näitena esile arvamuse, et ajateenistuses on füüsiliselt väga raske. Ta rääkis oma kogemuse põhjal, et füüsilist koormust tõsteti järk-järgult ja kohe alguses neid liigselt ei koormatud.

Ta lisas, et tema jaoks oli alguses raskem füüsiline pool ja vaimselt läks keerulisemaks ajateenistuse lõpupoole. "Pead olema raskusega metsas, samas inimesi juhtima, olema eeskujuks ja viima läbi operatsioone, kui sul on vähe und," ütles Tarros. Siiski nentis ta, et vaimselt talle ajateenistus liigseid raskusi ei valmistanud.

Mis puudutab ülemate käitumist ja suhtumist, siis Tarrose sõnul probleeme pole, kui ise oled aktiivne ja töötad kaasa. Lisaks on tema sõnul ülemate poolelt oluline, et väljaõpe jõuaks ajateenijateni, eriti kõik ohutust puudutavad asjaolud. "Praegu on ülemate eesmärk väljaõpet läbi viia, mitte karistada," sõnas ta.

Tarros lisas, et kuigi ajateenistuses tekkis väljakutseid nii vaimselt kui ka füüsiliselt, oli üldine kogemus positiivne ja tegi ta tugevamaks. Tema sõnul olid kaasteenijad sõbralikud ja vastutulelikud ning neil tekkis tiimitunne.

Teenistust alustatakse kõikides ajateenijate väljaõppekeskustes ja omal algatusel alustab seekord teenistust 61 protsenti kutsututest.