Klasside kaupa ajateenistusse minemise trend kasvab

Sel nädalal jõuavad kaitseväe üksustesse üle Eesti ajateenijad, kelle teenistuse pikkus on 11 kuud. Mitmed neist vastasid kutsele klassidena ning saavad oma kaitseväe teekonda alustada juba tuttavate nägude keskel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Küberväejuhatus, mis hiljuti Ämarisse ümber kolis, tervitab tänavu 47 ajateenijat, kes ühe või teise kursuse või klassiga koos teenistusse astuvad.

Tartu ülikooli endise informaatikatudengi Siim Markus Marveti sõnul oli kursuse otsus kõik koos küberväejuhatusega liituda erialast tulenev ning toimus pigem individuaalsel tasandil.

"Superhea on näha tuttavaid nägusid, kellega juba kolm aastat on koos oldud ja saab veel selle aasta siin ajateenistuses ära olla. Vähem stressi, vähem pinget, kui on omad inimesed ümber. /.../ Kui me oleme 11 kuud koos olnud, siis on nad juba nagu vennad peaaegu, ma usun," rääkis Marvet.

Ka Kehtna kutsehariduskeskuse mootorsõidukitehniku eriala endise õpilase Arnold Kuuspalu sõnul on tuttavate nägude seas toredam uut katsumust ette võtta ja selline otsus võeti klassis vastu ühiselt.

"Tuli selline pakkumine. Kooli tuldi rääkima ajateenistusest ja siis me kõik poistega mõtlesime, et võiks ju kohe pärast kooli ära käia," ütles ta.

Küberväejuhatuse vanemveebel Kristo Pals tõdes, et klasside kaupa tulijatel tekib lihtsamini meeskonnavaim ning ajateenijatel on sõprade seas lihtsam uue olukorraga kohaneda.

"Kui me vaatame tavalist ajateenijat, siis see on elukorraldust muutev ja kindlasti neil on hirm - hirm teadmatuse ees. Aga see hirm tekibki, sest sa ei tea, mis sind ees ootab. Seltsis on parem minna ja sa leevendad sellega oma hirmu ja on lihtsam hakkama saada. Ja see kindlasti motiveerib neid koos tulema. Ehk et seltsis on julgem, segasem ja kui ise ei saa aru, äkki sõber saab ikka aru, mida tegema peab. Ja tugimeeskond on kogu aeg olemas," rääkis Pals.