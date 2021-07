FI keelas Cresco Väärtpaberitel uute klientide teenindamise

Finantsinspektsiooni otsus põhineb asjaolul, et Cresco ei ole nõuetekohaselt avalikustanud 2019. ja 2020. majandusaasta aruandeid ja nendega seonduvaid dokumente.

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri hinnangul ei ole Cresco käitumine kohane finantsjärelevalve all olevale isikule.

"Majandusaasta aruanded ja nendega seotud dokumentide avalikustamine teenib olulist avalikkuse teavitamise funktsiooni. Finantsinspektsioon on korduvalt määranud Crescole vastavate kohustuste täitmisele suunamiseks sunniraha, kuid seni ei ole see oma eesmärki täitnud ja aruanded on endiselt avaldamata, mistõttu tugevamate järelevalveliste meetmete rakendamine oli finantssektori eesmärke arvestades vältimatu," ütles Tammer.

Cresco praegustele klientidele midagi ei muutu ja ettevõte võib neile investeerimisteenuseid edasi osutada.

Investeerimisteenuste ja investeerimisteenuste kõrvalteenuste osutamise keeld uutele klientidele jõustus teisipäevast ja kehtib seni, kuni ettevõte on aruanded nõuetekohaselt avalikustatud.