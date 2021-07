Ben & Jerry's lõpetab jäätise müümise okupeeritud Palestiina aladel

USA tuntud jäätisetootja Ben & Jerry's lõpetab oma toodete müümise okupeeritud Palestiina aladel. Ettevõte on tuntud oma vasakpoolsete poliitiliste hoiakute poolest.

"Usume, et Ben & Jerry müümine okupeeritud Palestiina territooriumil on meie väärtustega vastuolus. Samuti kuulame ja tunnustame muresid, mida meiega jagavad fännid ja usaldusväärsed partnerid," teatas ettevõte oma avalduses.

Jäätisetootja otsust kritiseeris Iisraeli peaminister Naftali Bennett.

"On olemas palju jäätiste kaubamärke, kuid meil on ainult üks riik. Ben & Jerry's otsustas ennast teha Iisraeli-vastaseks kaubamärgiks," ütles Bennett.

Ben & Jerry's-i asutajad on Ben Cohen ja Jerry Greenfield. Eelmisel aastal kritiseerisid nad Suurbritannia siseministri Priti Pateli karmi hoiakut sisserändajate suhtes.

Ben & Jerry's-sel on Iisraelis tehas. Firma asutajad on juudi päritolu, teatas The Times.