Riik ei näe vajadust mootorratturite turvavarustuse nõudeid karmistada

Autokooli Motohunt õpetaja Raino Verliin märkis, et kuumalainete tõttu on paljud mootorratturid unustanud ohutuse ja kannavad ainult seadusega nõutud turvavarustust ehk kiivrit. Tema sõnul võiks sarnaselt kiivrile olla igal ajal kohustuslikud pikad kaitsmetega püksid ja jakk, kinnised jalanõud ning kindad.

"See on arutelu koht, kas seaduses tuleks nõuda kaitsmetega riideid või on linnas piisavad ka teksapüksid ja tugev jakk. Just kõige kuumemal ajal juhtub mootorratturitega kõige rohkem õnnetusi ja suur osa vigastusi oleks turvavarustusega sõitmisel välditavad", selgitas ta.

Verliin lisas, et suvine sõiduvarustus ei takista kuumal ajal mootorrattaga sõitmist ning pikad riided kaitsevad mootorratturit naha ja lihaste vigastuste eest.

Transpordiametist öeldi ERR-ile, et amet pole põhjalikult arutanud turvavarustuse nõuete muutmist seaduses, sest läbiviidud uuringutest ja liiklusstatistikast on näha, et kohustuslikku turvavarustust ehk kiivrit kantakse.

"Oleme seni teinud teavitustööd, et mootorratturid mõistaksid, milleks on vaja rohkem turvavarustust ning saaksid ise otsuseid teha," ütles transpordiameti esindaja.

Transpordiamet viis eelmisel aastal läbi mootorsõidukijuhtide turvavarustuse kasutamise uuringu, mille tulemuste järgi on pea igal mootorratturil olemas kiiver. Kindad on olemas 86 protsendil, ülejäänud turvavarustus nagu näiteks kaitsmed ja erisaapad on väiksemal hulgal mootorratturitel. Turvavarustuseta sõidavad üksikud.

"Uuring näitas, et üldiselt on mootorratturite varustuse tase üsna rikkalik – keskmiselt kasutab iga mootorrattur viit erinevat turvavarustuse elementi," sõnas transpordiameti esindaja.

Transpordiamet lisas, et õige turvavarustus aitab kõige raskemaid tagajärgi välistada, kuid inimkannatanutega liiklusõnnetustesse sattunutest on valdav enamus siiski neid, kes on turvavarustust õigesti kasutanud. Nende andmetel on sellel aastal liiklusõnnetustesse sattunud 50 mootorratturist ainult üks, kes ei kasutanud turvavarustust.

Transpordiamet tõdes, et suvekuudel juhtub mootorratturitega liiklusõnnetusi tihedamini, kuna valdavalt sõidetakse mootorrattaga suveperioodil. Politsei andmetel on selle aasta suvekuudel juhtunud 31 kannatanuga mootorrattaõnnetust, milles on hukkunud üks ja saanud viga 33 inimest.

Verliini sõnul on oluline, et kuna praegu ei loeta turvavarustuseks midagi peale seaduses nõutud kiivri, siis pole teada, kui paljudel mootorratturitel oli täielik turvavarustus. Mis puudutab turvavarustuse kallidust, siis Verliini sõnul ei tohiks sellega probleeme tekkida ja olulisem on suhtumine.

"Me näeme, et kevadeti ja sügiseti kasutatakse täielikku turvavarustust, nii et enamusel on see kindlasti olemas. Isegi, kui suvine varustus eraldi osta, siis vältimatud väljaminekud on osa igast hobist," ütles ta.