PPA: osades piiripunktides on puudu telefone vaktsiinitõendi kontrollimiseks

Politsei- ja piirivalveamet tunnistab, et suure koormusega piiripunktides on praegu puudus telefonidest, mis aitaksid kiirendada piiril reisijate koroona vastu vaktsineerimise tõendi kontrollimist.

Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru selgitas ERR-ile, et Eestisse saabudes saab vaktsineeritust tõendada immuniseerimispassi, selle koopia või vastava tõendi esitamisel. Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. Reisijal on võimalik vaktsineeritust tõendada ka immuniseerimispassiga, mille väljastamist saab paluda tervishoiuteenuse osutajalt paberkandjal.

Nii vaktsineerimise kui ka negatiivse koroonatesti tõendeid kontrollitakse lennujaamas üldjuhul enamikus riikides, kuhu inimesed reisivad. Osad lennufirmad nõuavad enne pardale pääsemist negatiivset PCR-testi, sertifikaati või vaktsineerimistõendit.

Aru kinnitusel kontrollib PPA jätkuvalt n-ö rohelisest ehk madala riskiga riikidest saabujaid pisteliselt – reisijatelt küsitakse, millisest riigist nad enda teekonda alustasid, vajadusel nõustatakse inimesi ja jagatakse informatsiooni. Kui selgub, et inimene kasutas rohelist riiki transiidina ning on alustanud enda teekonda n-ö punasest riigist, kehtib talle ka liikumisvabaduse piirang. Kõiki kolmandatest riikidest reisijaid kontrollitakse nii Tallinna lennujaamas, sadamas kui ka idapiiril.



Aru selgitas, et vaktsineerimistõenditel oleva QR-koodi jaoks on olemas sotsiaalministeeriumi ning tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) loodud rakendus, mis on mõeldud politseiametnikele kasutamiseks. Ta lisas, et kuivõrd tõenditel kajastuvad isikuandmed ning tõusetub turvalisuse küsimus, ei ole mõeldav, et vaktsineerimistõendeid kontrollitaks kolmanda arendaja tehtud äppide kaudu, mis on laialt saadavad.

"Suurel osal politseiametnikest on juba täna olemas QR-koodi lugemist toetavad seadmed, kuid selleks, et kontroll lennujaamas, sadamas või idapiiril toimuks kiiremini ja võimekus oleks kõigil, valmib koostöös siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) hange rohkemate telefonide soetamiseks. Suure koormusega piiripunktides on puudu telefonidest, millega kontrollimist kiirendada," selgitas Aru.

"Oluline klausel hanke juures on ka see, et telefonid oleks võimalikult turvalised ning neid saaks seadistada vastavalt andmekaitse- ja turvanõuetele, mis PPA-s kehtivad. Telefonide vajadust nägime ette käesoleva aasta kevadest ja meie IT-partner SMIT on tegelenud selle hanke ettevalmistamisega. SMIT-i peadirektori asetäitja tugiteenuste valdkonnas Agne Aija sõnul on telefonide tarnetähtaeg augusti keskpaik," lisas ta.

Aru sõnul on Eestist väljuvate reisijate reisidokumentide kontrollimiseks mitu võimalust.

"Välisministeerium kui ka terviseamet on PPA-le edastanud eri riikide immuniseerimispasside näidised. Niisamuti on täna võimalik QR-koode lugeda politseiametnike töövahendite kaasabil. Eestis väljastatud tõendeid saame kontrollida vastava koostaja, näiteks Synlabi kaudu," märkis Aru.

"Ka näiteks juhul, kui selgub, et inimene peab olema terviseameti andmebaasi märke järgi eneseisolatsioonis, teavitame rikkumisest ametit, kes otsustab inimese kodumaale naastes menetluse algatamise. Politsei ei takista inimeste riigist väljumist ega teavita reisisihtkoha riiki rikkumisest, küll aga peaks inimene Eestist lahkudes olema tutvunud nii sihtriigi kui ka transiitriigi sisenemise ja võimalike eneseisolatsiooni tingimustega," lisas ta.