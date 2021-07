Pika kuumalaine tõttu võib saada kodumaisest tomatist defitsiit

Tomat armastab küll sooja, aga päris troopikataim ta ka ei ole, ütles Sagro agronoom Kätlin Leitaru "Aktuaalsele kaamerale". Aga just troopilistes tingimustes, kus kohati kerkis temperatuur kasvuhoones 40 kraadini, tuli tomatitel tänavu hakkama saada.

"See kuumus mõjutab nii tomativilja enda arenemist kui ka seda, et kimalased, keda on vaja selleks, et nad tolmeldaksid tomateid, ei tule ka selle kuumaga lendlema, oma tööd tegema," selgitas Leitaru.

Kimalastel pole tööks lihtsalt jaksu, sest energia kulub pesa jahutamisele.

Võiste aiandi agronoomi Mirko Metsaoru sõnul ei saanud tomatitele saatuslikuks mitte niivõrd palavad päevad, vaid hoopis kuumad ööd.

"Probleem ongi selles, et kui ööpäeva keskmine temperatuur ei lange alla 20 kraadi, mida meil tegelikult oli siin 25, siis see lihtsalt pärsib õite moodustumist ja viljade moodustumist," rääkis Metsaoru.

Aga isegi, kui viljumine õnnestus, siis suurt hulka tomateid suureks kasvatada ei õnnestu ja müüa neid ei saa.

"Põhimõtteliselt nad on kõvad kuulid, lihtsustatult öeldes. Neil ei ole maitset, neil ei ole välimust, nad ei ole nagu kirsstomat, vaid visuaalselt on sellised tuhmid isegi siis, kui nad värvuvad. Ma arvan, et inimese jaoks midagi meeldivat sealt ei tule," selgitas Metsaoru.

Isegi, kui uut kuumalainet ei tule, siis üsna pea aianditel kodumaist tomatit loodetud koguses poodidele saata pole. Suuremat tagasilööki on oodata kollaste, vaarika- ja lihatomatite puhul, mis taluvad kuumust halvemini.

"Kahjuks ei ole tegu ainult ühe viljastumata kobaraga. Kuna see kuumaperiood oli ka pikk, siis see mõjutas ka järgnevaid. Siin on väga mitmel kobaral näha, et see tagasilöök tuleb," tõdes Leitaru.

Paar nädalat saab veel korjata korralikke tomateid, aga augusti alguses hakkab saaki nappima ja aiandid ütlevad juba praegu, et ilmselt tekib probleeme poodidega sõlmitud lepingute täitmisel.

"Loodame, et see on ühekordne ekstreemsus, aga kui see kordub, siis väljundiks on, et me peame saama kuidagi kasvuhoone temperatuuri alandada. Ja ega selleks meie tingimustes väga palju variante ei ole. Seda teha kas siis peene veeauruga ehk viia õhuniiskus kõrgemaks ja temperatuur madalamaks. Ega konditsioneerima ei jõua ilmselgelt keegi hakata kasvuhoonet," rääkis Metsaoru.

Sagros kaalutakse kasvuhoone katuse katmist spetsiaalse valge värviga. Kuumalaine ajal oleks sellest abi, aga kui järgmine suvi peaks tulema vihmane, siis teeks see kasu asemel hoopis kahju.