Iisrael lubas agressiivset tegutsemist USA jäätisetootja otsuse vastu

Jõuline reageering peegeldas Iisraeli muret, et jäätisetootja otsus võib viia selleni, et teised ettevõtted võtavad sellest eeskuju.

Peaminister Naftali Bennetti kantselei ütles, et valitsusjuht rääkis Ben & Jerry'se emafirma Unileveri peadirektori Alan Jope'iga ning tõstatas mure "selgelt Iisraeli-vastase sammu pärast".

Bennett märkis, et Ben & Jerry'se otsusel võivad olla tõsised tagajärjed - nii õiguslikud kui muud. Ta lisas, et Iisrael "tegutseb agressiivselt kõigi boikotisammude suhtes, mis on suunatud tema kodanike vastu".

USA välisministeeriumi kõneisik Ned Price ei soostunud otsesõnu kommenteerima Ben & Jerry'se otsust, kuid märkis, et Washington ei toeta boikotiliikumist Iisraeli vastu.

Iisraeli suursaadik ÜRO-s ja USA-s Gilad Erdan saatis kirja 35 kubernerile, kelle osariigi seadused ei luba Iisraeli boikoteerida. Ta palus, et nad kaaluksid sõna võtmist Ben & Jerry'se otsuse vastu ning astuksid teisi asjakohaseid samme.

Ben & Jerry's on saanud tuntuks oma liberaalse kuvandi poolest. Vermontist pärit ettevõte on avaldanud jõuliselt arvamust näiteks kliimamuutuste ja rassismi küsimustes Ühendriikides. Seetõttu on ettevõtet juba aastaid kritiseeritud äritegevuse eest okupeeritud Palestiina aladel, eriti Iisraeli okupeeritud Läänerannikul ja Ida-Jeruusalemmas.

Ben & Jerry's on selles küsimuses üldiselt vait olnud, kuid teatas nüüd, et mõistab oma fännide ja äripartnerite muret. Ettevõte teatas, et ei uuenda litsentsilepingut oma Iisraeli tootja ja edasimüüjaga, kui praegune leping 2022. aasta lõpul läbi saab. Ettevõte kavatseb sõlmida uue lepingu, mille kohaselt müüakse jäätis Iisraelis edasi, kuid mitte okupeeritud aladel.