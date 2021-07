Times: USA ja Saksamaa jõudsid Nord Stream 2 osas kokkuleppele

Ajalehe The Times teatel jõudsid USA ja Saksamaa Nord Stream 2 torujuhtme projekti lõpetamise osas kokkuleppele. Sellega kõrvaldati ka aastaid kestnud kahe riigi vaheline pingeallikas.

Kokkuleppest antakse ametlikult teada juba kolmapäeval ja see võimaldab torujuhtmel valmida ilma USA täiendavate sanktsioonideta, teatas The Times.

Washington väitis varem, et torujuhe annab Venemaale suurema võimu Euroopa energiavarustuse üle. Samuti kahjustaks torujuhe Ukrainat.

USA president Joe Biden tahab aga suhteid Saksamaaga parandada. Bideni administratsioon jõudis samuti järeldusele, et sanktsioonid ei suuda torujuhtme valmimist enam takistada.

USA ajalehe The Wall Street Journali teatel nõustus USA vastuseisust torujuhtme projektile loobuma, kuna Saksamaa nõustus toetama Ukrainat energiaalastes projektides. Saksamaa ja USA investeerivad mõlemad 50 miljonit dollarit Ukraina rohelise tehnoloogia infrastruktuuri arendamisse. Saksamaa nõustus samuti toetama energiakõnelusi Kesk-Euroopa diplomaatilisel foorumil Three Seas Initiative.

Saksamaa ja USA kokkuleppe vastu on mitmed kongressisaadikud ja mitmed Ida-Euroopa riigid. USA välisministeerium saatis seetõttu Varssavisse ja Kiievisse läbirääkimistele kõrge ametniku.

"Sakslased on esitanud kasulikke ettepanekuid ja me oleme suutnud teha samme, tagamaks, et Venemaa ei saaks torujuhet kasutada poliitilise relvana," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Kreml eitas, et plaanib torujuhet kasutada geopoliitilise relvana. Kreml teatas ka, et ei kommenteeri lepingut, enne kui sellest on avalikult teada antud.

"Me teame, et Berliini ja Washingtoni vahel on saavutatud teatav arusaam, kuid meil pole veel üksikasju. Ootame kõigepealt ametlikku teavet selles küsimuses," ütles Kremli kõneisik Dmitri Peskov.