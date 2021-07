Viljandi sai ühe hotelli juurde

Aastaid tühjana seisnud Viljandi mõisa peahoonet kasutati viimati miilitsamajana. Nüüd on seal 17 toaga 44-kohaline butiikhotell koos restorani ja spaaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Seda on kutsutud ka Schloss Felliniks, mis on justkui vihje, et tegu on lossiga. Kumb ta siis nüüd on? Linnamõis on ta ja ta on päris selline vahva pärl, mida lihvida," rääkis Schloss Fellini omanik Viktor Siilats.

Omanik klientide puudust ei karda, tema sõnul on pisut luksuslikuma majutuse nõudlus Viljandis olemas. Seda tõestab Park Hotelli edu, mille juunikuine täituvus on üle 80 protsendi.

"Viljandi on üks Eesti kaunemaid linnu. Ja isegi New York Times soovitab siia reisida. Nii et mis Viljandil puudu on, on kvaliteetsed hotellitoad. Uue hotelli lisandumine, ma arvan, ainult teeb asja paremaks," rääkis Park Hotell Viljandi hotellijuht Kristjan Saar.

Linnavalitsuse turismiameti teatel on Viljandi majutusasutustes 180 tuba 500 kliendile.

"Vaiksel hooajal on hotelli täitumus täpselt selline, kui palju hotell selleks ise vaeva näeb. Ja õnneks need, kes täna juba meie turul tegutsevad, on olnud väga tublid ja teevad tihedat koostööd siinsete kultuuriasutustega," ütles turismiameti juht Krista Kull.

Viiimase viie aasta turismistatistika näitab, et kaks kolmandikku Viljandis ööbijaist on siseturistid, ülejäänud külalised tulid Lätist ja Soomest. Aga kahel viimasel suvel on eestlased veelgi enam Viljandi enda jaoks avastanud.

"Eesti inimesed just tulevad ja ütlevad, et teate, ma olen esimest korda Viljandis või et ma olen nüüd üle paljude aastate esimest korda Viljandis, et kooli ajal sai käidud Ugala teatris ja ma nüüd tulin jälle tagasi. Just siseturisti on hästi palju," ütles Viljandi turismiinfopunkti konsultant Jaana Hinno.