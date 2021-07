Narvas algas raekoja renoveerimine

Ümberehituse tulemusel muudetakse aastaid tühjalt seisnud raekoda esindushooneks ja turismikeskuseks ning uue ilme saab ka raekoja esine plats, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmalt eemaldavad ehitajad ajaloolises hoones nõukogudeaegset kihistust.

Pooleteise aasta pärast kolib raekoja teisele ja kolmandale korrusele linnavõim, volikogu saab uued tööruumid ja linnapea oma esinduskabineti.

Esimesel korrusel avab uksed turismiinfopunkt ja raekoja keldrisse tuleb restoran.

Projekti peamine eesmärk on kogu vanalinna ala elavdamine.

"Kindlasti ta saab tagasi oma algse funktsiooni. Siia kolib suures osas linna juhtkond, poliitiline juhtkond ja muud ruumid, sellise meelelahutusliku sisuga nagu restoranid, turismiinfopunkt, näitusesaalid jne. Need kindlasti ka lisavad sellele hoonele mingisugust elu juurde," rääkis Narva muinsuskaitseinspektor Madis Tuuder.

"Ta saab olema ka avatud tavakülastajatele - nii linnarahvale kui ka külalistele. See võib-olla tõmbab omakorda piirkonnale ka ettevõtjate seas tähelepanu, mis praegu on väga leige olnud, aga võib-olla see siis toob siia mingeid täiendavaid erasektori investeeringuid," lisas ta.