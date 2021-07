Neljapäev on kuiv, tuul tõuseb

Neljapäeval on kuni 25 kraadi sooja, aga tuul tugevneb.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8 kuni 13, rannikul kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on 13 kuni 16, rannikul kuni 20 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub läänetuul 5 kuni 10, puhanguti 14, pärastlõunal põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 21 kuni 25 kraadi.

Õhtul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Lääne- ja loodetuul on põhjarannikul tugev. Õhutemperatuur on 20 kuni 22 kraadi.

Reedel saab mõni üksik paik küll sajuhoo, aga sellest maa kastetud ei saa. Õhumass vahetub õige pisut jahedama vastu. Eelkõige on see tuntav ööl vastu laupäeva. Tugevnev kõrgrõhkkond teeb taeva pilvedest puhtaks ja õhk jahtub 10 piirist madalamale. Päeval aitab päike õhusooja 25 kraadini kerkida.

Pühapäevast alates kerkib temperatuur päev-päevalt paari-kolme pügala võrra kõrgemale ja uue nädala esimene pool tõotab taas 30-kraadist soojust.