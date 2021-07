Tokyo olümpia avamistseremoonia juht vallandati holokaustinalja tõttu

Kobayashi 1998. aastal tehtud sobimatu kommentaar avaldati vahetult enne reedel toimuvat olümpiamängude avamist. Tegemist on võimalikku telesaadet ettevalmistava videokommentaariga.

"On tulnud päevavalgele, et ühe kunagise esinemise puhul kasutas ta keelt, mis oli traagilist ajaloosündmust mõnitav," ütles Tokyo mängude juht Seiko Hashimoto ajakirjanikele.

"Organiseerimiskomitee otsustas Kobayashi ametist vabastada," lisas Hashimoto.

Sketšis püüdsid Kobayashi ja ta lavapartner etendada laste telesaate meelelahutajaid. Kobayashi viitas paberist välja lõigatud nukkudele ja ütles, et nendega võiks mängida holokausti.

Seejärel heitsid nad nalja selle üle, kuidas säärane soovitus teletootjaid vihastas.

Sketši avaldamine tekitas Jaapanis terava reaktsiooni.

Mõned online-kommentaatorid nõudsid, et osalised peavad vastutama, ehkki teised meenutasid, et sketš on üle kahe aastakümne vana.

Kobayashi palus avalikkuselt vabandust, öeldes, et noori näitlejaid tutvustav video anti välja 1998. aastal ning tema koostatud pala oli äärmiselt kohatu ning ta ei osanud noorena tähelepanu köitmiseks vahendeid valida.

Jaapani teatriringkondades väga tuntud Kobayashi on juba mitmes olümpia avatseremoonia korraldaja, kes sunniti taanduma. Avatseremoonia helilooja astus esmaspäeval tagasi pärast seda, kui tuli avalikuks vana intervjuu, kus ta kirjeldas puuetega koolikaaslaste kiusamist.

Olümpiamängude ava- ja lõputseremoonia loovjuht Hiroshi Sasaki astus märtsis tagasi pärast seda, kui oli teinud kohatu märkuse naiskoomiku kehaehituse kohta.