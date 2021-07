Ööpäevaga tuvastati 121 koroonapositiivset

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2698 koroonaviiruse proovi, millest viirus tuvastati 121 juhul, mis on 4,5 protsenti testide koguarvust.

Ööpäeva jooksul avati kaheksa uut COVID-19 haigusjuhtumit, haiglaravi vajab 20 patsienti, mis on kuue võrra enam kui kolmapäeval. Intensiivravil on neli inimest (ööpäev varem kolm), juhitaval hingamisel on neist kaks.

Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 57 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 10 inimest (50 protsenti).

Ööpäeva jooksul uusi surmajuhtumeid ei registreeritud. Kokku on Eestis surnud 1271 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 62 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 1,7 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 51 inimesel. 36 uutest Harjumaa haigusjuhtumitest on Tallinnas.

Pärnumaale lisandus 23, Tartumaale 22, Ida-Virumaale seitse, Lääne- ja Lääne-Virumaale kolm, Rapla- ja Valgamaale kaks, Jõgeva-, Järva-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaale üks uus nakkusjuht. Teistesse maakondadesse uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kolmel juhul rahvastikuregistri järgne elukoht puudus.

Ööpäeva jooksul manustati 6916 vaktsiinidoosi, neist 3077 olid esimesed kaitsesüstid.

Vaktsineerimisi on tehtud kokku 608 902 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 532 767 inimesel. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 55,1 protsenti.