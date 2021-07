Riigi äriühingute käive pööras peale kolme aastat langusesse

Riigi äriühingute koondaruandes antakse ülevaade 29 riigi osalusega äriühingu kohta. Nende seas on ka riigi vähemusosalusega AS Ökosil ja tänavu võõrandatud Eesti Teed.

Käive suurenes 14 ja vähenes 14 äriühingus. Riigi äriühingute varade kogumaht oli mullu 7,77 miljardit eurot, mis on 4,7 protsenti enam kui aasta varem. Viie suurima äriühingu varad moodustasid kogumahust 82 protsenti.

Riigile kuuluvate ettevõtete puhaskasumid kokku moodustasid 2020. aastal 119 miljonit eurot, mis tähendab varasema aastaga võrreldes 35-protsendilist vähenemist.

Riigi äriühingute käibe kogumaht ulatus mullu 1,74 miljardi euroni, mis on 203 miljonit eurot kui aasta varem. Müügitulu kasvas 14 ja langes samuti 14 äriühingul. Nende hulka ei arvestatud Rail Balticut, mis pole veel müügitulu teeninud.

Viis suurima netokäibega äriühingut andsid 2020. aastal 77 protsenti riigi äriühingute käibest.

Suurima käibega oli jätkuvalt Eesti Energia, mille müügitulu vähenes aastaga 9,9 protsenti. Absoluutsummas oli Eesti Energia kontserni käibe muutus ka riigi osalusega äriühingutest suurim – langus oli 92,1 miljonit eurot. Käive langes peamiselt väiksema elektrienergia müügitulu tõttu.

Käive kasvas kõige rohkem Eesti Lotol, mille müügile mõjus positiivselt puhkenud koroonakriis.

Suurim kahjum on 11,9 miljoni euroga Transpordi Varahaldusel, sellele järgneb 10,5 miljoniga Nordic Aviation Group. 6,5 miljoniga on kahjumis Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts ja 5,4 miljoniga Tallinna Lennujaam. Lennundussektori kahjumite taga on koroonakriisist tingitud liikumispiirangute mõju rahvusvahelisele õhutranspordile.

2020. aastal laekus riigile äriühingutelt dividende kokku 112,1 miljonit eurot, mis oli 13,5 protsenti vähem kui aasta varem. Kinnitatud kasumijaotusotsuste kohaselt laekub 2021. aastal riigile kokku 91,6 miljonit eurot. Riigile makstavad dividendid vähenevad 2021. aastal kolmandat aastat järjest, seekord 18 protsenti ehk 20,4 miljoni euro võrra.

Vähenemise peamine põhjus on samuti koroonakriis ja selle mõju transpordisektorile, aga ka regulaarse dividendimaksja AS-i Eesti Teed võõrandamine.

Dividendidena maksti mullu välja 61 protsenti eelmisel majandusaastal teenitud puhaskasumitest. 2021. aasta kasumijaotuste kohaselt makstakse dividendidena välja 62 protsenti aasta positiivsete kasumite kogusummast.