Kiik: piirangute arutamine jätkub järgmisel nädalal

Kiik rääkis intervjuus, et ürituste piirarvude loogika põhineb potentsiaalsete nakkuskandjate arvus.

"Kogu see piirarvude loogika on arvutatud terviseameti riskihinnangute põhjal. Tõesti, vahe on selles, et kui me räägime kümne või saja osalejaga üritustest, siis tõenäoliselt seal ei olegi ühtegi nakatunut, aga 1000 või 5000, siis see tõenäosus kasvab kordades. Ja siin ongi selge arvutus, kui palju ühel või teisel üritusel on potentsiaal nakatuda," selgitas Kiik.

Kiik toonitas ka, et on oluline, et ürituste korraldajad mõtleksid ohutusele ja usaldusmeetmetele. Ta ütles, et järgmisel nädala jätkatakse aruteludega, kas piiranguid laiendada ka muudele elualadele.

Kiige sõnul saavad ürituste korraldajad valida, kas lasta sisse vähem inimesi ilma usaldusmeetmeteta või lasta usaldusmeetmetega sisse rohkem inimesi.

"Tegemist on selge sõnumiga avalikkusele, et kõik, kes on mistahes põhjusel lükanud edasi vaktsineerimist, siis praegu on viimane aeg see terviseteadlik valik teha, ennast kaitsesüstida," ütles Kiik.

Ministri sõnul olenevad septembri nakatumisnumbrid vaktsineerimisest, valitsuse otsustest ja rahvapoolsest reeglitest kinnipidamisest.

Ta ütles, et kõik peaksid keskenduma vaktsineerimisele, sest testimine pole jätkusuutlik lahendus ning testid ei anna inimesele ka kindlust nakatumise ning halvimal juhul surma vastu.

Kiik sõnas, et meelelahutus ning muud mitte elutähtsad kohad on esimesed, kus hakatakse rakendama koroonatõendit. Kiik lisas siiski, et elutähtsate teenustega, näiteks haridus või toidupoed, päris nii ilmselt ei tehta.

Kiik ütles, et uus vaktsineerimisplaan on olemas, kuid saadud tagasiside tõttu tehakse seda enne ümber ning siis pannakse avalikuks.