Teetööd Tallinna-Pärnu maanteel häirivad järgmisel nädalal liiklust

Järgmisel nädalal algavad Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel teekatte kuumtaastamistööd, mistõttu on tööde piirkonnas kiirus piiratud ning Pärnu-suunaline liiklus suunatud ühele sõidurajale.

Töid teostatakse Tallinna-Pärnu-Ikla maantee kilomeetritel 13,612-15,959, Jälgimäe tee lõigul 3,95-3,994 kilomeetrit ning Urda tee lõigul 0,3-0,8 kilomeetrit.

Teeremont Pärnu maanteel on kavas 27. ja 28. juulil. Tööde ajal on kiirus piiratud ning pärisuunaline liiklus on suunatud ühele sõidurajale. Ristmike piirkonnas kasutatakse vajadusel ka liiklusreguleerijaid.

Töid teostab KMG OÜ.