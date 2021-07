Järgmine nädal toob kaasa mõnepäevase kuumalaine

Sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et alates pühapäevast hakkab ilm taas soojemaks minema ja temperatuurid tõusevad kuni 28 kraadini. Esmaspäeval ja teisipäeval tõuseb temperatuur kuni 32 kraadini, ilm on kuiv ja enamasti päikeseline.

Paljak lisas, et kolmapäeval tõenäoliselt lisandub niiskust ning suureneb äikesevihma tõenäosus, eriti pärastlõunal. Sellisel juhul tõuseb õhutemperatuur mandril 30 kraadi lähedale.

"Kui aga sajupilved juba ennelõunasel ajal jõuavad, siis tõuseb kuumus 30 kraadi lähedale vaid Eesti äärmises idaservas," ütles ta.

Nädala teisel poolel hakkab temperatuur taas langema ja püsib 25 kraadi ümbruses. "Vihm peaks nädala teisel poolel samuti igasse maanurka jõudma, mõnesse kohta rohkem, mõnesse vähem – nii et kõikjal taimed piisavalt kastetud veel ei saa," sõnas Paljak.

Paljak tõdes, et eesootav kuumalaine jääb eelnevatega võrreldes lühemaks ja selle aja jooksul ei jõua kuumus ümbritsevat keskkonda nii üles kütta ega tekita organismile kurnavat mõju.

Riigi ilmateenistuse andmetel on Eestis sellel suvel olnud juba kaks kuumalainet ja peaaegu kuu aega järjest valitses Eestis kuum ilm. Alates suve algusest on olnud sademetevaene periood ja tuleoht on väga kõrge.

Teine kuumalaine oli esimesest umbes nädala võrra pikem, kahe kuumalaine jooksul oli Eestis keskmisena 18 päeva, kui õhutemperatuur oli 27 kraadi ja enam. Kõige enam oli selliseid päevi Kuusikul. Seitsmel päeval kerkis temperatuur Eestis 30 kraadini või rohkem.

Kuumalained tõid endaga kaasa ka troopilised ööd, sel suvel on ilmateenistuse andmetel troopiliste ööde arv suurem rannikul ja saartel. Kõige rohkem oli troopilisi öid Pärnus, Ruhnus ja Sõrves.