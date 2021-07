Inimesed kahjustavad nimede kraapimisega Taevaskoja paljandeid

Selleks, et oma külaskäik loodusesse jäädvustada, kraabivad inimesed looduskaitsealadel olevatesse liivakivipaljanditesse oma nimed, teadmata, et selline tegevus on seadusega keelatud ning võib olla eluohtlik.

Viimasel ajal pöördutakse üha enam nii Taevaskoja külavanema kui ka keskkonnaameti poole murega, et Taevaskoja külastajate hulgas leidub inimesi, kes Ahja jõe liivakivipaljandeid kraapimisega kahjustavad.

"Üks asi on see, et tegelikult see on ohtlik. Me ei tea kunagi, kuna see liivakivi paljand jälle variseb. Kindlasti see võimalus on, et keegi saab haiget seal. Teiselt poolt nime kraapimine jätab sinna võimaluse, et seal hakkab kasvama sammal, sellesse kraabitud kohta. Kolmas asi on esteetiline, et 350, 400 miljonit aastat vana ilusa mustriga liivakivi paljand ei vaja ühtegi lisailustamist," rääkis Taevaskoja külavanem Ahti Bleive.

Suures Taevaskojas käib aasta hinnanguliselt üle 85 000 turisti, kes kõik arvatavasti soovivad oma sealviibimist kuidagi jäädvustada. Kui varem leidus neid, kes kraapisid selleks oma nime liivakivi paljandisse, siis tänapäeval leidub palju keskkonnasõbralikumaid ning moodsamaid viise, kuidas oma külaskäiku jäädvustada.

"Tegelikult on loodusväärtuste kahjustamine karistatav ja kui keegi näeb pealt, võib alati helistada riigi infotelefonile 1247, et sellest teada anda. Siis sõidab välja keskkonnainspektsioon, kellel on võimalus määrata trahv selle eest," ütles Kadri Kasuk keskkonnaametist.

Tekkinud olukorra lahendamiseks pannakse liivakivipaljandite juurde infotahvlid.