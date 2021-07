Pärnu rannas sõelutakse kahel ööl liiva

Et mitte segada päevasel ajal inimesi, tehakse töid alates kella kümnest õhtul kuni kella kümneni hommikul. Lisaks sõelumisele, mida suve jooksul tehakse kaks korda ning korjatakse kokku väiksemat sorti asjad, kogutakse igapäevaselt ka olmeprügi, mida nädalavahetustel koguneb päris korralikult.

"See 15 hektarit, loodame, et teeme 24 tunniga ära. Traktorit saame ainult tigukäigul sõita, muidu ei korja. Olmet on meil palju – kui sul on 25 000 inimest rannas, kõik ju tarbivad. Siin on pasteedist kuni arbuusini välja ja siis õlled ja, suurem valik kui Selveris on siin kaupa;" rääkis töödejuhataja Kalju Villota.

Enne sõelumist tuleb rannaliiv siledaks tõmmata. Traktori taga veetava spetsiaalse seadme abil tõmmatakse liivas peidus olevad asjad pinnale, mis siis sõelumise käigus kokku korjatakse.

Sel aastal aga tabas rannahooldajaid ebameeldiv üllatus, kui tööde käigus tuli uue rannapromenaadi kõrval päevavalgele päris märkimisväärne kogus erineva suurusega ehitusprahti: killustikku, betoonitükke.

"Mujalt tuleb vähem, aga siit viskab seda killustikku, tonnidega tuleb välja. Ega see sõelumine ei ole odav lõbu, see on väga mahukas töö;" ütles Villota.

Suur osa tööst tehakse ära öisel ajal ning kui võiks arvata, et see on kõige vaiksem ja rahulikum, siis paraku see päris nii ei ole.

"Öösel kõva elu käib siin. Noored tulevad randa ja siin tehakse igasugu asju. Ma arvan, et järgmine aasta Eesti iive tõuseb," lausus Villota.