Nädalavahetus tuleb soe ja päikesepaisteline

Laupäeval ootab ees ilus suvine ilm. Pühapäeval tugevneb Eesti kohal kõrgrõhkkonna mõju veelgi ning ilm on suviselt päikesepaisteline ja sajuta.

Ööl vastu laupäeva laiutavad taevas tähed ja täiskuu, sest enamasti on selge. Kirde- ja Kagu-Eestis on aga vahelduva pilvisusega ilm, kuid samuti sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 8, öö hakul läänerannikul ja saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6 kuni 12, rannikul soojem, kuni 17 kraadi.

Hommikul on peamiselt selge sajuta, vaid Kirde-Eestis on pisut pilvisem. Puhub rahulik põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15 ja 18 vahele.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning ennelõunal võib Kirde-Eestis paiguti hoovihma sadada. Tuul puhub enamasti põhjakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis, pärastlõunal põhjarannikul läänekaarest ja puhanguid on kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on juba natuke rohkem, kui eelnevatel päevadel, 20 kuni 25 kraadi.

Õhtul on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Jätkuvalt puhub tuul põhjakaarest 3 kuni 8, põhjarannikul läänekaarest iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb 19 kuni 22 kraadi.

Järgnevad päevad on samuti sajuta ning rahulikud ja päikesepaistelised, kuid alates kolmapäevast on oodata saabuva madalrõhkkonna mõju, mis taaskord vihma ja äikest toob.

Temperatuurid tõusevad kõrgemale ja teisipäeval ulatuvad päeval kohati üle 30 kraadi, kuid siis pilvede all jälle natuke langevad.