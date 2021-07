Saksamaa tulvaohvrite arv on kasvanud 180-ni, kadunuid on 150

Saksamaa lääneosa tabanud üleujutustes on viimastel andmetel hukkunud 180 inimest, kadunuid on 150, teatasid reedel võimud.

Nädalavahetusel on oodata taas paduvihma ning Saksa ilmateenistused on kutsunud üles valvsusele.

Tormides enim kannatada saanud Rheinland-Pfalzi liidumaal on nüüd kinnitust leidnud 132 inimese surm, märkis politsei, lisades, et vigastatuid on 766.

Kuigi seni on piirkonnas teadmata 149 inimese asukoht, ei eelda kohalikud võimud, et ohvrite arv samavõrra kasvab, sest osa nimekirjas olevaist inimestest on puhkusel.

Politsei otsib kadunuid helikopterite ja 30 koera abil.

"Ma ei saa kuidagi teada, kas meil õnnestub leida kõik hukkunud," ütles liidumaa siseminister Roger Lewentz.

Naaberliidumaal Nordrhein-Westfalenis on tulvad nõudnud vähemalt 47 inimese elu.

Üks inimene on hukkunud Baierimaal ja 36 Belgias, mis tähendab, et Euroopas tervikuna on tulvaohvreid 216.