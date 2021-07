Narva jõkke lasti 30 000 tuuramaimu, et populatsiooni taastada

Hävinud tuurapopulatsiooni taastamiseks on viimaste aastate jooksul on Narva jõkke lastud ligi 100 000 tuura. Eesti Loodushoiu Keskuse kalauurija Meelis Tambetsi arvates peaksid Narva linnuse juures jõkke lastud maimud tunnistama just Narva jõge oma kodupaigana. Tuurapopulatsiooni taastamiseni läheb Meelis Tambetsi hinnangul veel umbes kümmmekond aastat aega.