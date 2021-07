Uue nädala algus toob 30 kraadi lähedase sooja

Uus nädal algab palava ilmaga, nädala teine pool on sajune.

Esmaspäeva öö on selge ja kuiv. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Temperatuur jääb 11 kuni 16 kraadi juurde, rannikul on kohati soojemgi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on taevas üldiselt selge, vaid saartel on vähest pilvisust. Vihma ei saja ning puhub valdavalt nõrk ja muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb 17 kuni 19 kraadini.

Päev tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub valdavalt idakaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on kõige rohkem 30 kraadi, samas meremõjuga rannikul jääb 22 kraadi juurde.

Õhtulgi on selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Tuul püsib ikka valdavalt idakaares, puhudes 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 26 kraadi.

Teisipäeva õhtul sajab Lääne-Eesti saartel ja mandri lõunaosas mitmel pool hoovihma ning võib olla äikest, mis levib kolmapäeva öösel Lääne-Eesti saartelt ja mandri lõunaosast põhja ja kirde suunas. Nii tulebki kolmapäev vihmane ja äikeseline. Nädala teises pooles püsivad nii hoovihmad kui ka äikeseoht. Temperatuur annab küll pisut järele, aga küündib päeval siiski mitmel pool 25 kraadini.