Teisipäeval ulatub temperatuur mitmel pool üle 30 kraadi

Teisipäeval on ilm palav, edasi läheb pilvisemaks ja sajuseks.

Teisipäeva öösel on pilvisus vähene ja vahelduv. Puhub ida- ja kagutuul 2 kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 14 kuni 20 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb enamasti selge ja päikesepaisteline, ka tuul puhub rahulikult kagust ja sooja on oodata 19 kuni 22 kraadi.

Päeval on selge või vähese pilvisusega ilm. Puhub idakaare tuul 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 27 kuni 32 kraadi, kuid tuulele avatud rannikul natuke jahedam.

Õhtul on põhja pool taevas selgem ja ilm sajuta, kuid Liivi lahe ääres ja Eesti lõunaservas on kohati pilverünki, millest võib vihma tulla. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9, rannikul puhangutega 12 meetrit sekundis ja sooja on 23 kuni 27 kraadi.

Nädala keskpaik ja lõpp erineb praegusest päris palju, sest taas jõuab kord madalrõhuala kätte, mis toob meile sajuhood ning ka äikest. Samuti langevad temperatuurid ning keskmised liiguvad öösiti 19 kraadilt 15-ni ning päeval 24 kraadilt 20-ni.