Väikese väina tammil peeti pidu

125 aastat tagasi avati pidulike auväravatega tammi Muhu- ja Saaremaa poolsetes otstes Väikese väina tookord nelja-viie meetri laiune kitsas tamm. Kahe aastaga valmis ehitatud rajatis lõpetas uiskudega ehk madalapõhjaliste ja kipakate lotjadega transpordi üle Väikese väina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tamm ehitati tookord oma ajastule kohane. Praegu ei kujutaks aga keegi elu Saaremaal selle tuiksooneta ette.

Aga nüüd on kätte jõudnud praeguse põlvkonna panus Väikese väina tammi arengusse.

"Loomulikult on see meie põlvkonna kohus. Tollel ajal ei osanud ju keegi arvata, milliseid looduse muudatusi see tamm kaasa toob. Ja praegu me oleme juba märksa teadlikumad. 125 aastat on mööda läinud ja nüüd on meie kohus neid vigu parandada nii palju kui võimalik. Kui me suudame Väikese väina vee panna liikuma siit Muhu poolsest küljest ja panna liikuma ka Orissaare poolsest küljest ehk teha nagu kaks suurt hiiglaslikku jõge, mis siis, et siia keskele tekib selline suur setete seljandik," rääkis saarlane Andres Hanso.

"Seda tammi on vaja ja neid avasid on väga vaja, et see väin ei kasvaks lihtsalt roppu moodi kinni. Nii et meite Muhu ja meite Saaremaa, meil on käed koos ja küll need avad tulevad," ütles Ivo Linna.

Ja nii lähedal nendele avadele kui praegu polegi varem oldud.

"Augustikuu jooksul me kohtume nii majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, transpordiameti kui ka keskkonnaministeeriumiga, et arutada üheskoos seda, mis oleksid valikuvariandid, kuidas neid avasid sinna tammi sisse teha," kinnitas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Eelmisel, 120. tammi sünnipäeval nimetati üle 30 aasta tagasi tammiavade ehitamiseks mõeldud kaar tammi laulukaareks. Ja vähemalt praeguseks on sellel juba kaks kontserti toimunud, mõlemad tammi sünnipäeval.