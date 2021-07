Lutsar: tervisepass tuleb kasutusele võtta niipea, kui võimalik

Eile õhtul oli koos valitsust nõustav teadusnõukoda, selle juht Irja Lutsar tõdes, et koroonaviiruse delta tüvi on ka Eestis võimust võtnud ja uutest nakatumisjuhtudest 90 % on põhjustatud delta tüve poolt.

Vaatamata sellele, et nakatumisnumbrid tõusevad, on aga haiglasse sattunud väga vähe inimesi, see osutab ka vaktsineerimise tõhususele. Teadusnõukoda alles töötab välja plaani, millega sügisele vastu minna, ütles Lutsar. Mitmed riigid on kehtestanud ka uusi piiranguid, Tõnu Karjatse küsis professor Lutsarilt, kuidas ta neisse suhtub.