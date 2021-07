Floridas kokku varisenud kortermaja rusudest on kõik ohvrid leitud

54-aastase Estelle Hedaya perekond ootas nädalaid teateid tema kohta ning esmaspäeval said nad politseilt info tema leidmisest, vahendas BBC.

Päästjad otsisid ohvreid rusudest mitu nädalat, kuid teatasid reedel, et otsingud on lõppenud. Siis Estelle Hedaya kohta veel teateid ei olnud.

Kokku sai majavaringus surma 98 inimest. Algul arvati, et kadunud on 159 inimest, kuid politsei on seda arvu nädalate jooksul tehtud kontrollimiste tulemusel vähendanud. Üks inimene suri haiglas, kõik ülejäänud tõmmati rusudest hukkunult välja.

12-korruseline Champlain Towersi lõunahoone varises kokku 24. juunil. Võimude teatel käsitletakse seda kohta nüüd kuriteopaigana. Siiani ei ole teada, mis põhjusel 40 aastat tagasi ehitatud hoone kokku varises, kuid 2018. aastal tehtud raport viitab probleemidele kortermaja konstruktsioonis.