Hispaania kõrgeim kohus otsustas sulgeda Barcelona kanepiklubid

Tegemist on järjekordse tagasilöögiga Barcelona kanepiklubidele. 2017. aastal tühistas kohus Kataloonia parlamendi seaduse, mille kohaselt oli täiskasvanutel lubatud kanepit tarbida eraruumides, teatas The Guardian.

Kanepiklubid jätkasid Barcelona omavalitsuse regulatsiooni raames. Nüüd tühistas kohus ka selle. Kohtunikud leidsid, et linnavõimud polnud piisavalt pädevad, et sellist reeglit kehtestada.

"Enamik klubisid eeldab, et varem või hiljem peavad nad tegevuse lõpetama," ütles Kataloonia Kanepiühenduste Föderatsiooni pressiesindaja Eric Asensio.

Ametlikult on tegemist eraklubidega. Liikmemaks on umbes 10 eurot. Klubidest on saanud aga turistide meelispaik.

Liikmed saavad klubide territooriumil kanepit osta ja suitsetada. Linnavõimud ja kohalik politsei leiavad, et klubid vähendavad illegaalset tänavakaubandust.

"Jälle ründab kohtusüsteem ühendusi, võtmata arvesse Barcelona tegelikkust. Vaja on õigusraamistikku, mis tunnistab olemasolevat reaalsust" ütles Asensio.