Nice'i linn sai UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja

ÜRO haridus- ja teadusorganisatsioon UNESCO teatas teisipäeval, et lisas Vahemere rannikul asuva Nice'i linna oma maailma kultuuripärandi nimekirja.

UNESCO teatas sellest Twritteris, nimetades mõõduka kliima poolest tuntud Nice'i Riviera talvekuurordiks.

Prantsusmaal on juba üle 40 maailma kultuuripärandi nimekirja kuuluva koha, sealhulgas Seine'i jõe kaldapealsed Pariisis, Amiens'i katedraal, Mont Saint Michel ja osa Loire'i jõe orust.

"Nice'i ajalugu, mis on ühtaegu nii sügavate juurtega kui ka avatud, osa Vahemerest ja Alpidest, nii euroopalik kui ka kosmopoliitne, on loonud arhitektuuri ja maastiku, mis on unikaalsed, eeskujuks paljudele linnadele maailmas," ütles Nice'i linnapea Christian Estrosi.

Pea miljoni elanikuga on Nice suuruselt teine linn Prantsuse Vahamere rannikul Marseille' järel ning Prantsusmaa suuruselt viies.

Nice on ka turismimagnet, linna külastab igal aastal mitu miljonit inimest.

Linna kutsutakse hellitavalt "kaunitar Nice'iks" ning 18. sajandist alates tõmbas linn ligi Euroopa aristokraatiat, sealhulgas ka Briti kuninglikku perekonda, kelle järgi on linna mere ääres jooksev puiestee saanud nime "Promenade des Anglais" (inglaste promenaad).

Linnas peatusid ka maalikunstnikud Marc Chagall ja Henri Matisse, lisaks kirjanikud Anton Tšehhov ja Friedrich Nietzsche.

Rannapromenaadil toimus 2016. aasta 14. juulil ka rünnak, kui 31-aastane tuneeslane sõitis veokiga rahva hulka, kes olid kogunenud vaatama Prantsuse rahvuspüha ilutulestikku.

Surma sai 86 inimest, neist 15 last. Vastutuse rünnaku eest võttis rühmitus ISIS.

UNESCO annab maailma kultuuripärandi staatuse kohtadele, mida peetakse inimkonnale eriliselt tähendusrikkaks.

Kultuuripärandi hulka kuuluvad ka Suur Hiina müür, Austraalia korallrahu, Machu Picchu muinaslinn Peruus ja Ateena akropol.

Staatusega kaasneb tavaliselt turismi suurenemine ning see võib aidata kaasa raha saamisele kultuuriväärtuslike objektide kaitseks.