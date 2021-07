Ilm läheb vihmaseks

Nädala teises pooles on ilm jahedam ja vihmane.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb ning vihmasadu levib Eesti lõunaservast põhja suunas, kohati on äikest ja sadu on päris tugev. Tuul pöördub järk-järgult idakaarest lõunakaarde, puhudes 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Öö tuleb soe - 17 kuni 21 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on valdavalt pilves ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning mõnel pool kõmmutab ka äike. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 19 kuni 22 kraadi.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ning jätkuvalt sajab paljudes kohtades hoovihma, paiguti on äikest ja sadu on tugev. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, rannikul kuni 14, hommikul saartel puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 22 kuni 26 kraadi.

Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning võib sadada hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Termomeetril on 19 kuni 21 kraadi.

Nädala teine pool saabub hoopis teises võtmes ja tihti võib oodata hoovihma, mis nädalavahetusel ka püsib. Samuti on soojemad päevad seljataga ning keskmised langevad öösel 17 kraadilt 13-ni ja päeval 23 kraadilt 20-ni.