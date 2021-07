Narva elanikud võtavad päikesest viimast, suvilaomanikud ootavad vihma

Enne kui ilm jahedamaks läheb, püüavad Narva elanikud rannas päevitamisest viimast võtta. Suvilaomanikele kuluks aga korralik vihmasadu ära, sest maa on kuiv ja aeg on ka seenesaagile mõelda.

Narvakad, kes 12 kilomeetri kaugusele Narva-Jõesuu randa sõita ei viitsi, saavad päikesevanni ja värskendava supluse igal juhul kätte Joaoru supelrannas. Sel suvel pea iga päev, kuniks päikest jätkub, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suvi peabki suvi olema, vabandage palun. Meil pole ju Hispaania, kus suvi on kogu aeg. Ehk meil on talv ja sügis ja kevad, aga mulle meeldib palav suvi, ta peabki selline olema ja see rõõmustab väga. Võib küll päikesepiste saada, kuid riskime ikkagi," rääkis Liana.

Ainus, mis päevitajatele muret teeb, on rannainventari puudumine.

"Lamamistoolid peavad kindlasti olema. Me oleme ju ka inimesed, võta või jäta. Oleme harjunud, et lamamistool peab olema," ütles Jelena.

Kui rannamõnusid nautivad narvakad on lõõskava päikese üle õnnelikud, siis Kudruküla kandi suvilaomanikud päikesega ei liialda. Seal käib elu nagu Hispaanias.

"Päevane uni. Kui on päris palav, alates keskpäevast ja kella kahest kuni kella viie-kuueni oleme ainult majas. Pikutame, magame, vaatame televiisorit. Saaki ei ole, sellest on kahju. Saaki on vähe, sest on kuiv," rääkis Tatjana.

Suvilaomanikud peatselt saabuva ilmamuutuse üle ei kurvasta. Üks korralik vihmane nädal tähendab metsade avamist ja head seenesaaki.