WTO ei jõudnud kokkuleppele koroonavaktsiinide patentide peatamises

WTO riigid pidasid kõnelusi peakorteris Genfis, kuid ei suutnud jõuda konsensusele, ütles organisatsiooni kõneisik Keith Rockwell ajakirjanikele teisipäeval pärast üheksa kuud kestnud läbirääkimisi, mida ta nimetas "väga emotsionaalseks teemaks".

WTO liikmed korraldavad septembri alguses mitteametliku kohtumise, et arutada hetkeolukorda. Sellele järgneb 13. ja 14. oktoobril ametlik kohtumine.

Rockwell ütles pärast WTO üldnõukogu kahepäevase kohtumise esimest päeva, et selle teema arutamine ei saa lõppeda. "See on liiga tähtis," rõhutas ta. "See on väga emotsionaalne teema ja see ei lõpe."

India ja Lõuna-Aafrika Vabariik esitasid mullu oktoobris ettepaneku peatada ajutiselt intellektuaalse omandi õigused koroonavaktsiinidele.

Pooldajate sõnul võimaldab selline ajutine peatamine suurendada vaktsiinide tootmist arenguriikides ning leevendada ebavõrdsust vaktsiinide kättesaadavuses.

Ettepanek pälvis aga farmaatsiahiidude ja nende koduriikide ägeda vastuseisu. Nad rõhutavad, et patendid ei ole peamine komistuskivi tootmise suurendamisele, ning hoiatavad, et selline samm võiks kahjustada innovatsiooni.

WTO 164 liikmesriiki võtavad kõik otsused vastu konsensuse alusel.

Rockwelli sõnul olid kõik riigid üksmeelel vajaduses suurendada kiiresti vaktsiinide tootmist, kuid erimeelt selles, kuidas seda saavutada kõige paremini.

Maailmas on manustatud ühtekokku umbes 3,93 miljardit annust koroonavaktsiini, kuid ainult 0,3 protsenti neist 29 kõige madalama sissetulekuga riigis, kus elab üheksa protsenti kogu maailma elanikest.