Otse kell 13: terviseamet külmlaorikke asjaoludest ja viiruse levikust

Pressikonverentsil tutvustatakse terviseameti külmladude temperatuuritõusu asjaolusid uurinud terviseameti komisjoni aruannet ja lõppjäreldusi. Samuti antakse ülevaade COVID-19 olukorrast ja delta tüve levikust Eestis.

Epiidülevaatest selgub, et nakatumine Eestis on tugevas kasvus ning haigestumine tõusis eelmisel nädalal hüppeliselt just nooremaealiste seas.