Lähipäevad on sajused, tuul tõuseb

Neljapäeva öösel uitab ringi üksikuid pilverünki, millest hoog vihma tuleb. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on nii selget taevast kui ka üksikuid pilvi, millest hoog vihma tuleb. Puhub edelatuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 20 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub edelatuul 5 kuni 11, puhanguti 14, pärastlõunal rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm suurema sajuta. Edelatuul on sisemaal mõõdukas, rannikul tugev, puhanguid on kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 20 kuni 22 kraadi.

Reedel tõstab madalrõhkkond tuule väga tugevaks ja toob vihma. Nädalavahetusel tõmbub tuul tagasi, lisandub sajuhooge. Eesti põhjaserv võib laupäeval ja saared pühapäeval pisut ilusama ilmaga olla.