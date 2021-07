Lõuna-Eesti talunikud on hädas põllupõlengutega

Lõuna-Eestis on tänavusel suvel Päästeametile antud teada 30 põllupõlengust. Väiksemad põllupõlengud on suutnud talunikud ise oma jõududega ära kustutada.

Võrumaal tegutseva Jaagumäe talu juhataja Tarmo Timmi jutustas kuidas põllul tulekahju tekkis: "Meil endalgi juhtus põhupallitamisel vaalupõleng, põhupressijast tuli mingi säde või läks nii kuumaks ja põld läks vaalust põlema, muidugi see kahju on väga väikene kui oleks terve viljapõld läinud."

Lõuna päästekeskuse valmisoleku büroo juhataja Silver Konksi ütles, et sageli tekivad tulekahjud põllul ülekuumenenud põllutöömasinatest: "Põhjus on ka see, et kuna lubati vihma kogu aeg, siis põllumeestel on väga kiire selle vilja ülesvõtmisega ja siin see tehnika paratamatult on üle koormatud. On olnud siin juhtumeid kus laagrid on üle kuumenenud, rihmarattad ja muidugi sädemed, mis kombainilt tulevad."

Konski sõnul on põllumehed tuleohuga arvestanud ning võtnud kasutusele ettevaatusabinõud.

"Mõned põllumehed on väga hästi valmistunud, kustutid on olemas ja isegi veetünnid toodud sinna põllu äärde, et saaks kohe reageerida kui midagi juhtub, et selles suhtes on nad olnud meile kõvasti abiks ja kui seal on suurem põleng tekkinud, siis nad on aidanud näiteks adra või randaalidega sinna mingid piirid ette, et see tuli ei leviks kaugemale," rääkis Konksi