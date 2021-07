Eesti Energia saavutas esimesel poolaastal rekordilise käibe

Energiafirma kulumieelne ärikasum (EBITDA) suurenes möödunud aasta esimese poolaastaga võrreldes 8 protsenti 113,2 miljoni euroni.

Teise kvartali käive kasvas aastaga 43 protsenti 241,1 miljoni euroni, kuid EBITDA vähenes neljandiku võrra 40,8 miljonile eurole.

Kui aasta tagasi lõpetas ettevõte teise kvartali ühekordse tehingu toel 7 miljoni euro suuruse kasumiga, siis tänavu teises kvartalis 10 miljoni euro suuruse puhaskahjumiga.

Eesti Energia juhatuse liikme ja finantsdirektori Andri Avila sõnul on olukord energiaturgudel eelmise aastaga võrreldes kardinaalselt erinev. Turuhindade kõrge tase on kontserni põhitegevust tuletistehingute mõju arvesse võtmata soosinud, sest kõikide tegevusvaldkondade müügitulu on jõudsalt kasvanud.

Turuhindade suurte kõikumiste eest kaitseb Eesti Energia end äritegevuse stabiilsuse tagamiseks riskimaandamistehingutega.

"Hindame tuletisinstrumentide tulevikuväärtust raamatupidamisreegleid järgides iga kuu ümber, kuigi tegelik mõju selgub nende tehingute realiseerumisel hiljem. Turuhindade kõikumisest tekkinud tuletistehingute negatiivne väärtus omas olulist mõju Eesti Energia teise kvartali tulemusele," kommenteeris Avila.

Elektri keskmine turuhind kallines Eesti hinnapiirkonnas aastaga ligi kaks korda 55 euroni megavatt-tunni eest. Majanduskasvu tingimustes on suurenenud tarbimine, ilmastikuolude tõttu jõudis turule vähem tuuleelektrit, sademete vähesus kahandas Põhjamaade hüdroelektri toodangut. Seda kompenseerinud juhitavas tootmises on kallinenud kütused ja CO2 emiteerimise kulu, mis kajastubki kõrgemas elektri turuhinnas.

Eesti Energia tootis teises kvartalis 45 protsenti rohkem elektrit kui mullu samal perioodil. Taastuvelektri osakaal kogutoodangust moodustas 42 protsenti. Toodetud taastuvelektri kogus kasvas aastaga kolmandiku võrra.

Kontserni investeeringud kasvasid aastavõrdluses ligi kaks korda 54 miljoni euroni. Kasv on tingitud Leetu rajatava uue tuulepargi, uue vedelkütuste tehase esimestest osamaksetest ja elektrivõrgu töökindluse kasvatamiseks suunatud investeeringute suurenemisest.