Suurbritannia komisjon: kolleegi ei tohi nimetada vanavanemaks

Suurbritannias otsustas töövaidluskomisjon, et kolleegi nimetamine vanavanemaks on vanuseline diskrimineerimine.

Briti kodanik Anne Dopson kaebas oma tööandja töövaidluskomisjoni pärast seda, kui kolleeg viitas arvustuses, et ta on vanaema. Dopson oli siis 62-aastane ja tal oli kolm lapselast, teatas The Times.

"Kuigi mul oli sel hetkel kolm lapselast, oli see viide minu vanuse üle naermine. See tekitas kontoris naeru," ütles Dopson.

Komisjon leidis, et viide Dopsoni vanuse suhtes oli talle kahjulik.

Dopson töötas meediafirmas reklaamijuhina. Meediafirma üks väljaannetest on ka autoajakiri Fleet World. 2017. aastal kirjeldas ajakirja toimetaja Steve Moody seitsmekohalist sõiduauto mudelit Renault Kadjar.

Artiklis viitas Moody, et mitmed meediafirma töötajad on autot testinud, sealhulgas ka Dopson. "See on mugav pereauto, mis sobib ka vanaemale," kirjutas Moody.

Dopson kaebas kõigepealt firma juhtidele.

"Mul pole probleemi olla vanaema. Kuid ma ei nõustu sellega, et minu vanuse üle võib nalja teha," kirjutas Dopson oma ülemusele

Ettevõtte juhid lükkasid aga Dopsoni kaebuse tagasi. Dopson lahkus pärast seda töölt.