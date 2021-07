Soome Nokia tuli madalseisust välja

Soome Nokia teatas neljapäeval teise kvartali headest majandustulemustest ja tõstis aasta kasvuprognoosi. Analüütikute hinnangul on see parim börsiuudis sel suvel.

Juba tükk aega on ootused Nokia suhtes olnud õige madalad. Ettevõte on loobunud mobiiliärist ja keskendunud võrguseadmetele. 5G tehnoloogia arengus jäädi konkurentidest maha. Eelmisel sügisel jäi Nokia ilma rohkem kui kuue miljardi euro suurusest lepingust USA-s, sest kauaaegne partner Verizon valis 5G-võrgu arendamiseks Samsungi.

Nüüd paistab, et Nokia on saanud uue hingamise. Juba esimeses kvartalis läks ettevõttel hästi. Paar nädalat tagasi teatas Nokia, et neil on läinud paremini, kui oodati ja teise kvartali hea tulemus parandab kogu aasta väljavaateid. Selle peale tõusis Nokia aktsia hind Helsingi börsil 8 protsenti ehk ligi viie euroni. Viimati oli aktsia hind nii kõrgel 2019. aastal. Selle aasta algusest on Nokia aktsia hind tõusnud üle 50 protsendi.

Inderesi analüütik Mikael Rautanen ütles, et ettevõtte areng on läinud nii, nagu uus juht Pekka Lundmark plaanis.

"Eelmisel aastal lükati ootused madalaks ja nüüd on jõutud selleni, et saab investoreid positiivselt üllatada," ütles Rautanen.

Neljapäeval avaldatud andmete kohaselt oli teise kvartali tulu üle 680 miljoni euro, ootus oli 400 miljonit. Nokia prognoosis varem, et käive on sel aastal kuni 21,8 miljardit eurot, nüüd on ootus kuni 22,7 miljardit. Kasumimarginaaliks prognoositi varem 7–10 protsenti.

Neljapäevase börsiteate kohaselt oli see näitaja esimesel poolaastal 11,9, nii et ettevõte prognoosib nüüd selle aasta kokkuvõttes 10–12-protsendist kasumlikkust. Sellise tulemuse lootis Nokia saavutada alles 2023. aastal.

Aastapäevad tagasi asus Nokia tegevjuhi kohale Pekka Lundmark, kes uuendas organisatsiooni sammaldunud struktuuri ja vähendas kulusid: sel kevadel teatati 10 000 töökoha koondamisest.

Ühtlasi otsustas Lundmark kindlalt panustada tootearendusse. Ta on kindel, et Nokia suudab ka viienda põlvkonna telefonitehnoloogias kaasa rääkida, kuigi Huawei ja Ericsson on juba kaugele eest ära läinud. Lundmarki hinnangul kestab 5G-turul tõus kaks korda kauem kui 4G puhul, nii et Nokia jõuab oma osa saada. Tänavu juuni lõpus teatas Nokia, et on valmis saanud uudsed viienda põlvkonna tugijaamatooted. Selle kallal töötati kaks aastat ja ettevõte ise peab seda väga tähtsaks verstapostiks, mis aitab konkurentidele viienda põlvkonna tehnoloogias järele jõuda. Analüütikute sõnul on see ettevõtte konkurentsivõimet märgatavalt parandanud.

Nokia on arendanud ka oma programme ja teenuseid, nii et nüüd on neil võimalik näiteks hüppeliselt kasvanud kaugtöö jaoks ettevõtetele oma lahendusi pakkuda. Lundmark usub, et suurettevõtted investeerivad lähiaastatel jõuliselt 5G tehnoloogiasse, kuna äritegevus muutub üha digitaalsemaks.

Ka analüütik Mikael Rautanen märkis, et kuigi võrguturul on kasv üldiselt aeglane – paar-kolm protsenti aastas, siis praegu on hea hetk ja kasv on ligi 10 protsenti.

"Koroona on kaasa toonud selle, et võrkude võimsust tuleb suurendada, inimesed teevad palju kaugtööd ja võrkude koormus on suur, lisaks veel 5G, nii et operaatorid lihtsalt peavad võrkudesse investeerima ja turul on hea hetk," nentis Rautanen.

Pekka Lundmark möönis, et selle aasta lõpus on mõned väljakutsed, eelkõige on see seotud turuosa vähenemisega ja hinnasurvega Põhja-Ameerikas. Kasvu võib takistama hakata ka komponentide puudus. Analüütikute hinnangul annab aga esimese poolaasta pärituul lootust, et mobiilivõrkude ümber heljuv ebakindlus, nagu näiteks koostisosade puudus, ei mõjuta tulemust nii palju, kui kardetud.

Nokia sai ka esimese suure 5G lepingu Hiina turul. Olukorras, kus Rootsi on välistanud Hiina Huawei 5G-seadmete kasutamise, on Ericssoni olukord Hiina turul keeruline, ja see annab Nokiale hea võimaluse.

Analüütikud mõtisklevad juba, kas Soome järgmine Nokia ei ole mitte Nokia ise.