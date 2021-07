Reedel tõusevad tuuleiilid kohati 25 meetrini sekundis

Reede öö on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 5 kuni 9, puhanguti 12, rannikul 7 kuni 12, puhanguti 19 meetrit sekundis. Sooja võib oodata 14 kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on Lääne-Eestis pilvisem, kus sajab ka vihma ning ida pool on pilvi hõredamalt ja saju võimalus üsna väike. Tugevnev edelatuul ulatub puhanguti 12, rannikul 17, Liivi lahe ääres kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Päeval vihm ennast tagasi ei hoia ning paljudes kohtades sajab ja tekib äikeseoht, õhtuks jõuab Lääne-Eestisse tihe laussadu. Edelatuul puhub võrdlemisi tugevalt - 7 kuni 12, puhanguti 20, rannikul kuni 15, puhanguti 23 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu on pilvine ja vihmahoogudega. Puhub tugev edelatuul ja õhtupoolikul võib Liivi lahe ümbruses tuul tõusta kuni 25 meetrini sekundis. Maksimaalselt tuleb sooja 19 kraadi, lääne pool on natuke jahedam.

Saabuv nädalavahetus tuleb pigem vihmane, mis pühapäeva pärastlõunast harveneb, aga hoovihma jagub paiguti ikkagi ja seda ka uue nädala algusesse. Nii öised kui ka päevased keskmised kukuvad veelgi ja päeval on sooja napilt üle 20 kraadi.