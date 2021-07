Ekspress Grupi kvartalikasum kasvas üle kahe korra

Ekspress Grupi teise kvartali konsolideeritud müügitulu oli 17,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28 protsenti. Kontserni kuue kuu müügitulu oli 33,2 miljonit eurot, kasvades 12 protsenti aastases võrdluses.

Kontserni puhaskasum oli teises kvartalis 1,25 miljonit eurot, mis on 114 protsenti enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. Kuue kuu puhaskasum oli kokku 0,98 miljonit eurot, mis on 1,14 miljonit eurot rohkem kui samal perioodil eelmisel aastal.

Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli teises kvartalis 2,67 miljonit eurot, mis on 1,01 miljonit ehk 61 protsenti enam võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga.

Eelmise aasta teise kvartali tulemused sisaldasid riigi poolt koroona-pandeemia raames antud erakorralisi toetusi.

Ekspress Grupi digitaalsete tellimuste hulk Baltimaades kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 76 protsenti ja ulatus juuni lõpu seisuga üle 110 000.

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on käibe ja kasumi kasvu peamiseks põhjuseks hästi taastunud online-meedia reklaamiturg ja digitellimuste edukas müük. "Teises kvartalis jätkunud koroona-pandeemia mõjud ei osutunud samaväärseteks 2020. aastaga, kui reklaamimüük sai väga olulise tagasilöögi. Pandeemia tõttu seatud piirangud mõjutasid teises kvartalis enim kontserni välireklaamiettevõtteid ja piletiäri. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa kliente on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud," selgitas Rüütsalu.

Ekspress Grupp on juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Ekspress Grupp annab tööd 1600 inimesele.