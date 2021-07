Nädalavahetus on sajune

Nädalavahetusel sajab mitmel pool vihma ning on äikest.

Reede öösel lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sajuhood kanduvad idapiiri taha. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse, puhudes 5 kuni 12, enne keskööd rannikul kuni 21 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb. Temperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi juurde, rannikul on sooja kohati kuni 18, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul ootab vähene ja vahelduv pilvisus ja kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb 15 kuni 19 kraadini.

Päeval on pilvisus muutlik, seega mitmel pool on hoovihma oodata ja võib olla äikest. Edela- ja läänetuul puhub 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on kõige rohkem 23 kraadi.

Õhtuks on taevas mitmel pool vähese ja vahelduva pilvisusega, siin-seal tuleb ikka hoovihmaga arvestada. Tuul puhub edelast ja läänest 4 kuni 9, rannikul 13 meetrit sekundis. Sooja on valdavalt 19-20 kraadi.

Tänavune august algab nõnda, et mitmel pool sajab hoovihma ja valmis peaks olema äikeseks. Teisipäeva õhtul peaks laiem sadu lakkama ning toob kolmapäevaks vaid kohatised hoovihmad. Keskmine temperatuur jääb päeval õige natuke alla 20 kraadi ja ööd lähevad natuke jahedamaks.