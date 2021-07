Prantsusmaa politsei valmistub koroonapassi vastasteks meeleavaldusteks

Prantsusmaa valmistub laupäeval meeleavalduste jätkumiseks koroonapassi peatse kasutuselevõtu vastu, mida on vaja restoranidesse sisenemisel.

Politsei on väljas kuulsal Pariisi Champs-Élysées' puiesteel, et kaitsta linna kuulsaimat poodlemistänavat lärmakate meeleavaldajate eest.

Pariiisi meeleavaldused kestavad juba kolmandat laupäeva järjest ning linna valvab 3000 politseinikku.

Prantsuse parlament hääletas eelnõu poolt, mis tähendab, et 9. augustist alates peab enamikes kohtades näitama sisenemiseks viirusepassi.

Prantsusmaal on nakkuste arv taas tõusuteel ja kasvab ka haiglaravil viibivate inimeste arv. Arvamusküsitluste järgi enamik prantslasi toetab passi, kuid on ka vastaseid.

Koroona vastu vaktsineerimist või hiljutist negatiivset testitulemust kinnitavad vaktsiinipassid on septembri keskpaigast alates kohustuslikud kõigile tervishoiutöötajatele.

Laupäeval on Pariisis neli erinevat meeleavaldust, mille peamiseks sõnumiks on vabadus. Ka teistes Prantsusmaa linnades on kavandatud protestimarsid.

Kahe eelmise nädalavahetuse meeleavaldustel on osalenud inimesed, kes usuvad, et viirusepass piirab nende vabadust. Politsei kasutas vägivalla ärahoidmiseks ja laialiajamiseks nii veekahureid kui ka pisargaasi. Mõned meeleavaldajatest liikusid ka Champs-Élysées' otsas oleva triumfikaare juurde.

Selle nädala meeleavaldustel ei osale aga François Asselineau, kes on väikese Euroopa Liidu vastase Vabariikliku erakonna juht ning aktiivne viirusepassi vastane, sest on nakatunud koroonaviirusesse.

Erakonna peakorterist tehtud videos kutsus Asselineau inimesi üles mõistma hukka "absurdne, ebaõiglane ja täielikult vabadust tappev" viirusepass.

Prantsuse võimud kehtestasid viirusepassi, sest levimas on kiiresti nakkav delta variant. Reedel leidis kinnitust üle 24 000 uue nakkuse, samas kui kuu algul tuvastati vaid paar tuhat nakatunut ööpäevas.

Valitsuse teade, et tervisepasside nõue hakkab kehtima 9. augustist, pärast põhiseadusnõukogu heakskiitu, on paljud prantslased pannud end pookimisele kirja panema, et seltsielu puhkuste perioodil seisma ei jääks. Vaktsineerida saab väga paljudes kohtades, sealhulgas ka mõningates supelrandades.

Üle 52 protsenti Prantsusmaa elanikest on vaktsineeritud.

Pandeemia algusest alates on riigis viiruse tagajärjel surnud üle 111 800 inimese.