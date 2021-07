Malaisias nõudsid sajad inimesed peaministri tagasiastumist

Protestijate väitel ei ole võimud suutnud riigis koroonaviirusega toime tulla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldajad kandsid maske ja hoidsid omavahel distantsi.

Tegemist oli esimese suurema taolise meeleavaldusega Malaisias.

Riigis on registreeritud enam kui miljon koroonasse nakatumist ning surnud on 9000 koroonahaiget.

"Olen täna siin, kuna mul on kodus istumisest kõrini ja midagi ei muutu ja numbrid lähevad aina halvemaks. Ja ma ei hakka valetama, ma kartsin täna siia tulla, sest oleme siin politsei hirmutamise all ja see, mida nad aktivistidega teevad, on kohutav. Kuid ma mõtlesin, et kui ma täna siia tulen, siis see tähendab, et mul on tõsi taga ja see tähendab, et ma võtan seisukoha, see tähendab, et ma ütlen välja, mida mõtlen. Ma tahan vastutustundlikku valitsust, mis on läbipaistev," rääkis üks protestija.