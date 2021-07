Pühapäeval liiguvad vihmapilved üle Eesti

Pühapäeva öösel tiheneb pilvisus lääne poolt alates ja vihmahood laienevad üle maa, on ka äikeseoht. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 14 kuni 17 meetrit sekundis. Termomeetril on 14 kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul pilvisus vaheldub ja mitmel pool sajab hoovihma, endiselt püsib äikesevõimalus. Lõuna- ja edelatuul puhub 3 kuni 9, puhanguti kuni 14, saartel ja Liivi lahe ümbruses 8 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 15 kuni 18 kraadi juurde.

Päeval on selgimisi, aga sajab ka vihma ja on äikest. Pärastlõunal lõuna poolt alates pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt edelatuul 7 kuni 12, puhanguti 17, Liivi lahe ümbruses ennelõunal kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 21, Lõuna-Eestis kuni 23 kraadi.

Õhtul kella 20-ks on taevas juba selgem, kuigi kohati võib veel hoovihma tulla. Tuul järk-järgult nõrgeneb, puhudes valdavalt edelast 5 kuni 12, rannikul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 20 kraadi.

Uuel nädalal üllatusi ei ole. Esmaspäev tuleb ida pool pilvisem ja vihmasem, Lääne-Eesti saartel on hoovihma kohati. Teisipäeva õhtuks sajuvõimalus väheneb, kuid sellegipoolest on ka nädala keskpaigas pilvisus vahelduv ning mõnel pool sajab hoovihma. Lausa külmaks ei lähe ei öösel ega päeval.