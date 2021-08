Mehhiko otsustab referendumil ekspresidentide korruptsiooni uurimise üle

President Lopez Obrador on korruptsioonikütina seisukohal, et selline rahvahääletus tugevdab osalusdemokraatiat.

Ehkki kogu ettevõtmine on tema ajusünnitis, kinnitab president siiski, et ta ise hääletusel ei osale, sest see võiks jätta temast kättemaksuhimulise mulje.

Kriitikud näevad selles pigem poliitilist trikki.

Rahvahääletus on siduv vaid juhul, kui seal osaleb vähemalt 40 protsenti valijaskonnast ehk 37,4 miljonit inimest.

Kuigi "jah" hääletajaid võib olla lausa 90 protsenti, on keeruline saavutada isegi 30 protsendini küündivat osalust, leidis uuringufirma Mitofsky juht Roy Campos.

Transparency Internationali korruptsioonitaju indeksi järgi on Mehhiko 179 maailma riigi hulgas 124. kohal.

Kuna varasemate presidentide kohtu alla andmisel puuduvad ka praegu õiguslikud takistused, peavad paljud eksperdid rahvahääletust lihtsalt poliitiliseks tsirkuseks. Teiste hulgas väljendas sellist seisukohta New Yorgis baseeruva Human Rights Watchi regionaalne juht Jose Miguel Vivanco.

Referendumiküsimuses mainitakse viit endist presidenti ehk Carlos Salinast, Ernesto Zedillot, Vicente Foxi, Felipe Calderoni ja Enrique Pena Nietot, kes olid võimul aastail 1988–2018.

Mõistagi leidub ka neid, kes tahavad veendunult hääletama minna. "On viimane aeg, et need vargad maksma hakkaksid," kinnitas 52-aastane turumüüja Rosario Gomez.