Aprillis registreeritud Eesti Relvaomanike Liitu kuulub sadakond relvaomanikku, aga relvaomanikke on Eestis umbes 26 000.

Liit tahab kaasa aidata, et relvaomanikud käituksid relvaga vastutustundlikult, nagu see on valdavalt praegugi. Ester Vilgatsi lugu